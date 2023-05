Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken startet nach den Sommerferien mit einem modifizierten Spielplan, der zunächst bis Weihnachten festgelegt, in die neue Saison 2020/2021. So will man besser auf Veränderungen und Lockerungen reagieren. Statt Abonnements gibt es ein neues System mit Vorkaufsrecht.

„Wir wollen unseren Besuchern eine Verlässlichkeit bieten“, sagt Pressereferentin Monika Liegmann. „Sie waren so solidarisch. Sie sollen wissen: Das, was wir ankündigen,