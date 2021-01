Mit der S-Bahn von Zweibrücken über Homburg nach Kaiserslautern, von dort mit dem Regionalexpress nach Mannheim, wo mehrere ICE-Züge erreicht werden. So könnte es dereinst aussehen, wenn die Zugstrecke nach Homburg steht. Der Zweckverband Rhein-Neckar (ZRN) informiert am Mittwoch im Hauptausschuss über den Stand der Pläne.

Wie aus den Unterlagen zur Sitzung hervor geht, würde die Verbindung nach Homburg für die Stadt billiger als gedacht. Laut ZRN sehen die neuen Fördersätze vor, dass der Bund 90 Prozent der Kosten übernehmen kann. Da Zweibrücken zusammen mit 23 anderen Kommunen und den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen zum Zweckverband gehört, müsste sich die Stadt mit rund 457 000 Euro an den Kosten beteiligen. Insgesamt schätzt der ZRN die Kosten auf rund 37,6 Millionen Euro. Davon würden etwa zwei Millionen auf den Zweckverband fallen.

Die Pläne sehen die Elektrifizierung der Strecke Zweibrücken-Homburg vor, den Umbau des Haltepunktes Einöd zu einem Bahnhof, Umbauten am Zweibrücker Bahnhof sowie Neubau oder Reaktivierung der Stationen Beeden, Schwarzenbach und Schwarzenacker. Mit dem Bau soll spätestens 2025 begonnen werden.

Weiter informiert der ZRN darüber, die 2014 abgebrochenen Pläne zum Ausbau des Knotens Mannheim/Heidelberg wieder aufzunehmen. Über diesen Knoten führen alle Linien der S-Bahn Rhein-Neckar. Die Kosten für die Wiederaufnahme der Planung gibt der ZRN mit rund 2,9 Millionen Euro an. Nach aktuellen Stand müsse sich die Stadt mit etwa 4000 Euro beteiligen. Da sich das Land mit 100 000 Euro an der Vor- und mit 150 000 an der Genehmigungsplanung beteiligen wolle, wird die Stadt aber voraussichtlich weniger als 4000 Euro zahlen müssen. Baubeginn ist für die Jahre nach 2030 vorgesehen. Der Ausschuss tagt am Mittwoch, 17 Uhr, im Ratssaal.