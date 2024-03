2023 spielten die jugendlichen Freiburgerinnen für Rieschweiler, in diesem Jahr ist es umgekehrt.

Am Samstag werden in Weiler und Wangen im Allgäu die süddeutschen Prellball-Jugendmeisterschaften ausgetragen. Unter den Mannschaften aus Sachsen, Baden, Schwaben und der Pfalz befinden sich auch drei vom TV Rieschweiler.

Es geht dabei auch um die Qualifikation zu den deutschen Jugendmeisterschaften am 13. und 14. April in Großröhrsdorf bei Dresden. Um sich für die DM zu qualifizieren, muss man in Süddeutschland auf einem der ersten vier Plätze landen.

Die Minis (U10) spielen in Weiler, alle anderen Klassen in Wangen. Bei den Minis dürfte es Rieschweiler schwer fallen, den Vorjahrestitel zu verteidigen, da das Team stark verjüngt wurde.

Bei der weiblichen Jugend (elf bis 14 Jahre) starten die drei Rieschweiler Mädels für den TV Freiburg-Herdern. Da bis zu dieser Saison keine Spielgemeinschaften erlaubt waren, hatte man vor zwei Jahren entschieden, dass 2023 die Freiburgerinnen für Rieschweiler spielen und im Gegenzug 2024 die Rieschweilerinnen für Freiburg. Als Titelverteidiger und DM-Fünfter gelten sie als Top-Favorit.

Die von Lena Hettrich gecoachte männliche Jugend (elf bis 14 Jahre) muss einen Gegner hinter sich lassen, um sich für die nationalen Titelkämpfe zu qualifizieren.

Drei der vier Mädels, die für Rieschweiler in der weiblichen Jugend (15 bis 18 Jahre) unter der Regie von Leo Hettrich antreten, spielen seit knapp zehn Jahren zusammen.