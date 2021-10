„Wie sollen wir diese Saison um den Aufstieg mitspielen? Hermersberg hat ganz starke Spieler für diese Liga“, wird Peter Rubeck, seit Saisonbeginn Trainer des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken, nicht müde zu betonen.

Auch vor dem Spitzenspiel der Süd-Staffel am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) beim drei Punkte besseren Tabellenführer SV Hermersberg ist der TSC Zweibrücken nicht favorisiert – trotz guter Leistung bei der Pokalniederlage und trotz des Remis zu Saisonbeginn. Beim Sickingerhöh-Klub, der vom früheren Oberliga-Spieler Jens Mayer trainiert wird, stehen mit Torhüter Reiner Schwartz, Florian Weber, Nico Freiler und vor allem Patrick Freyer (87 Tore in 338 Regional- und Oberligaspielen) mehrere Akteure im Kader, die schon höherklassig gespielt haben. Allerdings ist der Einsatz des angeschlagenen Freyer fraglich, und für Oldie Schwartz könnte der junge Sven Deppert zwischen den Pfosten stehen. Zwar schied Hermersberg zuletzt im Verbandspokal mit 0:3 gegen Regionalligist FK Pirmasens aus, verließ nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen die Zweibrücker aber in der Liga siebenmal in Serie als Sieger den Platz.