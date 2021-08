Ein 53-jähriger Rollerfahrer starb am Mittwoch an der Ausfahrt aus einem Gewerbegebiet in Blieskastel-Aßweiler nach einem Zusammenstoß mit einem LKW der Deutschen Post. Der Unfall geschah morgens im Berufsverkehr. Der Lasterfahrer wollte den Rollerfahrer auf der B423 zwischen Aßweiler und Erfweiler-Ehlingen überholen, als der Rollerfahrer gerade nach links abbiegen. Dabei fiel er vom Roller, landete auf der Straße und starb noch am Unfallort. Die Polizei schaltet einen Gutachter ein, der den genauen Unfallhergang untersuchen soll. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.