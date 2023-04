Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

900 Besucher erlebten am Samstagabend das Konzert „Rock meets Brass“ in der Zweibrücker Festhalle. Über 50 Musiker der Stadtkapelle und der Rock-Coverband Purple Haze feierten bis in die Nacht ein wahres Musikfest.

Golden Earrings „Radar Love“ mit Xylofon und Klarinette? Geht. Queens „Mama“ mit fettem Bläsersatz? Klasse. Treibender Klangteppich aus Saxofonen und Klarinetten bei „Smoke