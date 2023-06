Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Einfach zu besiegen ist der Aufsteiger DJK SV RW Finthen in der Oberliga Südwest beileibe nicht. Fünfmal in acht Partien hatte das Team vor dem Spiel am Samstag gegen den TTC Riedelberg unentschieden gespielt, gleichzeitig aber nur einen Saisonsieg gegen Schlusslicht und Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken-TT II ergattern können. Da schien das Ergebnis fast schon vorprogrammiert. Doch es sollte anders kommen: Die Riedelbergerinnen siegten mit 6:4 in der Fremde.

Der Spielverlauf war allerdings etwas ungewöhnlich: Ohne Layla Eckmann, die Spitzenspielerin der Mainzer Vorstädter, war der Aufsteiger doch deutlich geschwächt. Denn Finthen profitiert