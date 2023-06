Bei einem Unfall auf der saarländischen L116 zwischen den Neunkircher Ortsteilen Hangard und Münchwies wurde eine Frau am Montagabend in ihrem Renault R4-Oldtimer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Wie die Neunkircher Feuerwehr berichtet, ist der R4, besetzt mit zwei Frauen, am späten Montagabend auf seiner Fahrt in Richtung Hangard auf der schmalen, kurvigen Landstraße in einer langen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Hyundai Getz zusammengeprallt. Der Hyundai-Fahrer und die beiden Frauen wurden verletzt. Im Gegensatz zu ihrer Beifahrerin konnte die Renault-Fahrerin ihr Fahrzeug nicht selbst verlassen, denn ihr Fuß wurde eingeklemmt. Ersthelfer, darunter eine Ärztin, kümmerten sich um die drei Verletzten und setzten einen Notruf ab. Um 23.15 Uhr traf die Feuerwehr ein. Mit hydraulischem Rettungsgerät befreite sie die Eingeklemmte aus dem demolierten R4. Die Helfer mussten die Fahrertür entfernen und die zusammengestauchte Karosserie im Fußraum auseinanderdrücken. Die Frau und der Hyundai-Fahrer kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz kurz nach Mitternacht. Die Landstraße blieb aber wegen der Unfallaufnahme durch die Polizei und zur Bergung der Fahrzeuge noch längere Zeit voll gesperrt.