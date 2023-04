Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer kommt denn da, ist eine drängende Frage, wenn eine Mannschaft in der Oberliga Südwest gegen den 1. FC Saarbrücken-TT II spielt. „Sie sind einfach ganz schwer einzuschätzen,. Da weiß man nie, wer von den jungen Spielerinnen mitspielt“, sagt Julia Dieter, Spielerin des TTC Riedelberg. Die TTC-Damen waren an diesem Wochenende gegen Saarbrücken und in Zellertal doppelt gefordert.

Auf Riedelberger Seite war zumindest frühzeitig bekannt, dass Dieters Mitspielerin Denise Bicha coronabedingt nicht spielen wird. Dafür kam Julia König-Buchholz als