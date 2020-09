Mit der Sanierung des Dachs der Kleinbundenbacher Reithalle will der Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe noch im September beginnen.

Der Verein wartet noch auf die Lieferung des im August bestellten Materials, bei den Lichtbändern hat es wegen Lieferschwierigkeiten eine Verzögerung gegeben. Sobald das Material da ist, soll es losgehen, informierte die Vereinsvorsitzende Heike Pieper jetzt die Mitglieder. Für die Arbeiten sind rund zwei Wochen eingeplant. Der Verein hatte den Mitgliedern zuletzt angeboten, symbolisch einen Quadratmeter Dachfläche für 100 Euro erwerben zu können. Durch die Spenden soll die finanzielle Belastung des Vereins verringert werden.

Für das Dach rechnet der Verein mit Kosten von knapp 100 000 Euro. 8000 Euro bekommt er vom Landkreis dazu. Das beschloss der Kreisausschuss am Montag einstimmig. In der Vorlage zur Sitzung heißt es: „Eine Sanierung des an mehreren Stellen undichten über 44 Jahre alten Daches aus Asbestzementwellplatten ist dringend notwendig, um größere Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.“ Auch die Verbandsgemeinde will 8000 Euro dazugeben, das Land gibt 26 000 Euro.