Was für ein Coup des EHC Zweibrücken! Beim selbst ernannten Titel- und Aufstiegskandidaten EC Stuttgart gewannen die „Hornets“ am Freitagabend mit 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) und übernahmen mit diesem Sieg auch die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga von den Stuttgarter „Rebellen“.

Zwei Aspekte machen den Sieg noch eindrucksvoller: Zum einen war es die erste Saisonniederlage Stuttgarts, zum anderen fehlten dem EHC Zweibrücken mit Marc Lingenfelser, Erik