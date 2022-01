An einer Shell-Tankstelle in der Linxweilerstraße in St. Wendel wurde syrischer Staatsangehöriger gegen 21.15 Uhr an Silvester aus mutmaßlich rassistischen Motiven angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein junger Mann den Syrer zuerst als „Kanacke“ beleidigt und anschließend mit dem Unterarm auf die Nase geschlagen. Die Polizei beschreibt den Täter als 20 Jahre alt, zirka 1,70 groß, von kräftiger Statur mit mittelblonder Kurzhaarfrisur und Bart. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Telefon 06851 8980 zu melden.