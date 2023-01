Nicht unerheblich verletzt wurde laut Polizei ein Fußgänger, der von einem Fahrrad auf dem Gehweg angefahren wurde. Die Polizei sucht nun den unbekannten Radfahrer.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Bergstraße, der kleinen Verbindungsstraße zwischen Fruchtmarktstraße und Alter Ixheimer Straße in Höhe des früheren Scala-Kinos. Der bislang unbekannte Radfahrer kam aus der Fruchtmarktstraße und fuhr die Bergstraße auf dem Gehweg hinauf. Dabei stieß er mit einem 26-jährigen Fußgänger zusammen, der ihm entgegen kam. Durch den Zusammenprall stürzten beide Personen zu Boden. „Der Fußgänger wurde durch den Unfall nicht unerheblich verletzt“, teilte die Polizei mit. Er erlitt mehrere Prellungen, unter anderem am Hinterkopf, und eine Knochenverletzung am Ellenbogen. „Der gestürzte Radfahrer rappelte sich auf, setzte sich wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Kaiserstraße“, schreibt die Polizei. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Typ, 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, Vollbart, schwarze Jacke, südländische Sprache. Er fuhr ein mitgrünes Damenfahrrad mit weißem Gepäckträger. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.