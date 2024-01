Weil seine Anhänger am 31. Oktober beim DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth (2:1) Pyrotechnik gezündet haben, wurde der Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro verurteilt. Das ist die bis dato höchste Geldstrafe, die der Verein im Zusammenhang mit Pyrotechnik jemals auferlegt bekam. Wie der Verein mitteilt, waren während des Pokalspiels der zweiten Hauptrunde im Homburger Fanblock zwei gezündete Leuchtraketenbatterien mit je 175 Schuss, 15 Blinker, zehn Rauchtöpfe sowie drei Bengalische Feuer gezählt worden. Davon wurden zwei Bengalische Feuer und ein Rauchtopf in den Innenraum geworfen. Aktuell laufen Ermittlungen mit der Polizei, um die Täter zu ermitteln. Werden diese ausfindig gemacht werden, sollen sie in Regress genommen werden.