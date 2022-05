Beamte der Polizei Sulzbach fanden am Samstagabend, 14. Mai, einen 71-Jährigen tot in dessen Wohnung auf. Laut Bericht wies das Opfer Stichverletzungen auf, das Dezernat für Straftaten gegen das Leben hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei wurde gegen 20.40 Uhr von Nachbarn verständigt, weil der 71-Jährige, der auf einen Rollstuhl angewiesen war, nicht auf Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür reagierte. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen. Laut Polizei wurde der 71-Jährige zuletzt am Freitagnachmittag lebend gesehen.