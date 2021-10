Gegen die geplante Ansiedlung des Amazon-Logistikzentrums läuft eine Online-Petition auf der Internet-Plattform Openpetition. Ins Leben gerufen hat sie der Zweibrücker Marc Sadowski. Er schreibt: „Am 1. Oktober berichtete die regionale Presse über den Plan, im Gewerbegebiet am Steitzhof ein Logistikzentrum von Amazon mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern anzusiedeln.“ Zwischen der Veröffentlichung und dem Beschluss im Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz (Zef) sei keine Woche vergangen. Da Oberbürgermeister Marold Wosnitza, derzeit Zef-Vorsitzender, den Bürgern keine Möglichkeit einer Beteiligung gegeben habe, „möchten wir diesen Dialog hiermit anstoßen und für eine transparente Politik werben“, so Sadowski, und: „Eine solch tiefgreifende Entscheidung für die Zukunft unserer Region darf nicht in Hinterzimmern beschlossen werden. Eine Verhinderung der Ansiedlung ist noch möglich!“ Sadowski führt mehrere Gründe an, die gegen die Ansiedlung sprächen, darunter die in der Kritik stehende Unternehmenskultur von Amazon, das zu erwartende stark erhöhte Verkehrsaufkommen, der massive Eingriff in die Natur sowie die vertane Chance, die Weichen für eine zukunftsfähige Entwicklung des Gewerbes in der Region zu stellen. Die geplante Ansiedlung selbst sowie die Eile, mit der die Entscheidung durch die politischen Gremien gepeitscht wurde, hat zuvor bereits Naturschützer, Anwohner und Teilnehmer der RHEINPFALZ-Telefonaktion vom Freitag auf den Plan gebracht. Sie äußerten massive Kritik an Amazon und vor allem an der Art und Weise, wie die Entscheidung für die Logistikhalle vor Ort zustande kam.