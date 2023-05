Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

400 Arbeitsplätze will der Versandhändler Amazon in einem entstehenden Verteilzentrum für sperrige Güter auf dem Industrie- und Gewerbegebiet am Steitzhof entstehen lassen. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch zu.

Nach RHEINPFALZ-Informationen soll spätestens im Frühsommer kommenden Jahres mit dem Bau einer 50.000 Quadratmeter großen Logistikhalle – so groß wie etwa acht Fußballfelder