In der Nacht auf Dienstag hat jemand in Zweibrücken eine blaue Altpapiertonne angezündet. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr der Brand der Tonne an der Ecke Starenstraße/Meisenstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte. Die Zweibrücker Polizei spricht von 100 Euro Sachschaden und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760.