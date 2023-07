Ein Pannenfahrzeug hat laut Polizei am Dienstagnachmittag für einen längeren Stau auf der Autobahn A8 gesorgt. Das Fahrzeug war offenbar im Baustellenbereich Höhe Ernstweiler aus Fahrtrichtung Saarland kommend stehen geblieben, so dass im einspurigen Bereich für nachfolgende Fahrzeuge kein Durchkommen mehr war. Bis in Höhe Schwarzenacker standen Lastwagen und Autos im Stau, der sich allerdings nach rund zehn Minuten bereits wieder auflöste. Zuvor fuhren zwei Zweibrücker Polizeistreifen mit Sondersignal aus Richtung Neunkircher Kreuz kommend durch die Rettungsgasse. „Vor Ort hatte sich der Stau jedoch gerade aufgelöst, so dass die Polizei nicht tätig werden musste“, erklärte ein Polizeisprecher. Zu Schaden kam niemand, der Fahrer des havarierten Fahrzeugs, bei dem es sich um einen Van handelte, stand nach Auflösung des Staus am Ende der Brückenbaustelle Ernstweiler, allerdings auf dem rechten Fahrstreifen, wo er niemanden mehr behinderte.