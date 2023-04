Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spät-Einkauf bis 22 Uhr lockte am Freitag und Samstag viele Besucher ins Outlet. Zeitweise durfte niemand mehr rein, weil die maximale Besucherzahl erreicht war. Doch der Betreiber hatte das Ganze nach eigenen Angaben gut im Griff, und auch die Polizei vermeldet keine besonderen Vorkommnisse.

Das Angebot zum Abend-Einkauf bis 22 Uhr nahmen am Freitag und Samstag viele Kunden des Outlets gerne an. Der Andrang war so groß, dass das Outlet die Tore vorübergehend schloss