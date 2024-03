Der Samstag vor dem Osterfest, 30. März, steht in Blieskastel seit Jahren im Zeichen des Rock: Die Zweibrücker Band Purple Haze veranstaltet dort die 18. Auflage des Festivals – zum zweiten Mal in Bierbach. Das bringt neue Herausforderungen, hat aber einen positiven Nebeneffekt.

Die Pirminiushalle in Blieskastel-Bierbach ist eine Turnhalle. Wer darin ein Konzert veranstalten will, muss eine Bühne hineinbauen, für ordentliche Technik und Beschallung sorgen sowie die Fenster verdunkeln. „Das waren schon Herausforderungen für uns“, berichtet Marc-Oliver Mayer, Schlagzeuger von Purple Haze.

Zum 18. Mal organisiert die Band aus Zweibrücken und der Saarpfalz in der Ostersamstagnacht ein Rockfestival: Purple Haze, seit 30 Jahren eine Marke in der Region in Sachen Rock- und Metalcover, lädt sich dafür traditionell noch zwei Bands ein, eine Vorgruppe sozusagen, und einen Headliner, Purple Haze spielt immer in der Mitte.

2023 kamen 900 Besucher

Lange Jahre ging die Veranstaltung in der Festhalle in Blieskastel über die Bühne. Seit diese Halle jedoch wegen baulicher Mängel gesperrt ist, weicht Purple Haze von der Stadtmitte in den Stadtteil Bierbach aus, 2023 zum ersten Mal. „Ich war zunächst skeptisch, weil die Halle schon ein Stück größer ist“, gesteht Mayer.

Bei der Premiere in Bierbach waren rund 900 Musikfreunde zum Osterrock gekommen, eine Marke, die dieses Jahr erneut angepeilt werde, so Mayer. In den Jahren zuvor waren in der Festhalle Blieskastel nur knapp 600 Zuschauer zugelassen. Aber: In Bierbach muss die Halle erst konzerttauglich gemacht werden, was mit Aufwand verbunden ist. „Die Stadt hat uns in der Sache aber unterstützt“, unterstreicht Mayer.

40 Helfer im Hintergrund

Ein Selbstläufer ist die Sache damit aber noch nicht: Rund um die Show im Einsatz sind die sechs Purple-Haze-Mitglieder, die auch als Veranstalter auftreten. „Uns eingerechnet, arbeiten an dem Abend etwa 40 Leute, damit das Konzert läuft“, zählt Mayer auf: Sicherheitspersonal, Roadies, Ersthelfer, Brandwache, Technikcrew, Einlass und Verkauf seien zu besetzen.

2024 gehört die Bühne zunächst der aus dem Saarland stammenden Police-Tribute-Band Roxanne. „Wir finden die drei einfach sympathisch und sie spielen auch auf einem hohen, musikalischen Niveau“, lobt Mayer. Das Trio (Bassist Jochen Philippi, Gitarrist Andi Caspar und Schlagzeuger Steven Buch) ist in der Region durch zahlreiche Auftritte bestens bekannt, spielte im vergangenen Jahr an der Alten Feuerwache auf dem Stadtfest in Zweibrücken.

Von Police bis Manowar

Dort, ebenfalls auf der Rockbühne, waren 2023 die Warriors of Metal zu sehen, eine Formation, die sich den Liedern der True-Metal-Ikonen von Manowar verschrieben hat. „Wir haben die Band mal in Losheim bei einem Festival erlebt und dann schon mal für einen Osterrock vorgemerkt“, erklärt Mayer. Dieses Jahr hat es geklappt. Beim Stadtfest 2023 in Zweibrücken hinterließ das Quartett um Sänger Martin Klein einen hervorragenden Eindruck – nicht nur bei eingefleischten Manowar-Fans.

„Von Police bis zu Manowar sind wir in diesem Jahr musikalisch breit aufgestellt“, sagt Mayer. „Das ist schon eine exotische Mischung.“ Dem Publikum scheint das aber wenig bis gar nichts auszumachen. Der Vorverkauf laufe besser als 2023, sagt Mayer.

Info

Osterrock mit Roxanne, Purple Haze und Warriors of Metal, Samstag, 30. März, 20 Uhr, Blieskastel-Bierbach, Pirminiushalle, Pfalzstraße 1, Karten gibt es bei ticket-regional.de und in der „Alt Schmidd“ in Blieskastel.