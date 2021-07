Das Neunkircher Sommer-Open-Air-Konzert an der Reithalle mit den Singer-Songwritern Daniel Benyamin (Berlin) und Citizen Tim (Saarbrücken) am Freitag wurde aus unerwarteten produktionstechnischen Gründen abgesagt, so die Neunkircher Kulturgesellschaft. Sie bemüht sich um einen neuen Termin. Die Karten können bis 31. August da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Das Sommer-Open-Air mit Tim Vantol und Max Young am Sonntag, ist inzwischen ausverkauft.