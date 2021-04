Für Donnerstag meldete die Kreisverwaltung 35 neue Coronafälle. Sie verteilen sich auf Zweibrücken (5), Pirmasens (8) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (3), Pirmasens-Land (4), Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (10) und Waldfischbach-Burgalben (2). Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 173 in Zweibrücken, 119 in Pirmasens und bei 71 im Landkreis. Am Freitag werden die Werte in Pirmasens bei 117 und im Landkreis bei 79 liegen. In Zweibrücken wird die Inzidenz am Freitag auf 164 sinken und damit unter die für Schul- und Kindergartenschließungen entscheidende Schwelle von 165. Weiter teilte die Kreisverwaltung mit, dass sich unter den positiv getesteten Menschen fünf weitere Kinder und eine Erzieherin aus dem Wallhalber Kindergarten befinden, die sich aber bereits in Quarantäne befanden. Auch eine Schülerin der Berufsbildenden Schule in Zweibrücken sei positiv getestet worden, was sich auf den Schulbetrieb allerdings nicht auswirke.