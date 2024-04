Wie es mit den Bauvorhaben der insolventen Firma Novum Innovativbau weitergeht, bleibt unklar. In der Gläubigerversammlung am Dienstag ging es auch um Grundstücksverkäufe.

96 Gläubiger hat die zahlungsunfähige Zweibrücker Firma Novum Innovativbau, einige davon erschienen am Dienstag beim ersten Berichts- und Prüfungstermin am Amtsgericht. Wie Gerichtsdirektor Klaus Biehl auf Anfrage mitteilte, waren auch Vertreter des Hauptgläubigers, der Sparkasse Südwestpfalz, anwesend. Laut Biehl wohnten auch die Geschäftsführer von Novum Innovativbau, Alexej Goldnik und Johann Lutz, der ersten Gläubigerversammlung bei.

Der Insolvenzverwalter, der Kaiserslauterer Anwalt Paul Wieschemann, ließ sich laut Biehl von den Gläubigern formell ermächtigen, eventuell Grundstücke zu verkaufen, um die Insolvenzmasse zu mehren. Dabei handelt es sich allerdings um auswärtige Grundstücke, nicht um zwei an der Alten Ixheimer Straße, auf denen Novum Innovativbau als Bauträger Wohnungen bauen wollte. Auf dem Grundstück Alte Ixheimer Straße 4 (frühere Schuhmacherei Sebald) wurden im Herbst Gruben ausgehoben. Dort, wo früher die Gaststätte Kronprinz war, wurde bislang nur abgerissen.

15 Mitarbeiter

Novum Innovativbau wurde 2013 gegründet und hat bisher nach eigenen Angaben 300 bis 400 Einfamilienhäuser in und um Zweibrücken gebaut. Ein Novum-Projekt ist auch der „Wohnpark am Fasanerieberg“ in der Quebecstraße. Den Antrag zur Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens hat die Firma im Dezember gestellt. Sie hat 15 Mitarbeiter.

Goldnik hatte erklärt, dass falsche Informationen mit Schuld gewesen seien an der Zahlungsunfähigkeit. Anonyme Whatsapp-Nachrichten seien verschickt worden, in denen es hieß, die Firma sei bereits insolvent – was zum damaligen Zeitpunkt nicht gestimmt habe. Kunden und Partner habe es aber verunsichert. Einige Kunden hätten ihre Verträge gekündigt, was Novum Innovativbau massiv in Bedrängnis gebracht habe. Schließlich sei nichts anderes mehr übrig geblieben, als den Insolvenzantrag zu stellen.