Palatia Contwig II konnte am Sonntag drei wichtige Punkte in der Abstiegsrunde der Fußball-B-Klasse einfahren. In der launigen Partie gegen den TSC Zweibrücken II, in der es drei Lattentreffer, ein Elfmetertor und zwei direkt verwandelte Freistöße zu bestaunen gab, behielt der Tabellenletzte mit 4:2 die Oberhand.

Für die Gastgeber zählte als Schlusslicht nur ein Sieg gegen den Zweiten des Klassements. Zumal Palatia das Nachholspiel vergangenen Donnerstag bei TuS Rimschweiler mit 1:2 verloren