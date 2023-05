Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im September 2019 feierte das Diakonie-Zentrum Pirmasens in der Canadasiedlung den Spatenstich für das Haus Kana. 15 Monate später ist das Pflegeheim in der Quebecstraße fast fertig. Im Gebäude werden die letzten Arbeiten ausgeführt, um das Haus in Betrieb nehmen zu können.

„Auch wenn man es sich jetzt schwer vorstellen kann, aber das wird“, beruhigte Carsten Steuer, der kaufmännische Vorstand des Diakonie-Zentrums, dass in den verbleibenden