Das Zweibrücker Unternehmen TLT-Turbo GmbH, das Bergbau-, Tunnel- und Industrieventilatoren baut, hat einen neuen Geschäftsführer. Gerd Jegodzinski tritt die Nachfolge von Matthias Adamy an.

TLT-Turbo hat mehrere Standorte in Deutschland und Tochtergesellschaften in den USA, Indien, Südafrika, China und Australien. In Zweibrücken, in der Ixheimer Gleiwitzstraße, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz. Der Produktionsstandort ist in Bad Hersfeld in Nordhessen. Ventilatoren von TLT kommen unter anderem im Bergbau, in Kraftwerken, in Tunneln und in U-Bahn-Schächten zum Einsatz.

Gerd Jegodzinski, der im März 54 Jahre alt wird und dessen Ehefrau aus Zweibrücken stammt, wird in Zweibrücken tätig sein, wie Unternehmenssprecher Martin Jahn im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte. Jegodzinski habe 25 Jahre im Ausland gearbeitet, davon elf Jahre in China. Seit Anfang 2022 war er bei TLT als Finanzvorstand tätig. Nun folgt er als Geschäftsführer auf Matthias Adamy, der diese Position im März 2022 übernommen hatte. Adamy ziehe sich auf eigenen Wunsch zurück, um seinen Lebensmittelpunkt ins Private zu verlegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

TLT Turbo hat weltweit etwa 450 Mitarbeiter, davon 320 in Deutschland. Das sind etwas weniger als vor zwei Jahren. Damals waren es in Zweibrücken 240 Beschäftigte, die aktuelle Zahl für Zweibrücken konnte Martin Jahn nicht nennen.

Im Jahr 2014 wurde TLT Turbo von einem chinesischen Unternehmen übernommen. Xiongfei Zhao, seit vier Jahren als Geschäftsführer der TLT Turbo GmbH tätig, sagt über Gerd Jegodzinski: „Seine umfangreiche Erfahrung und sein strategischer Weitblick werden zweifellos einen entscheidenden Beitrag zum weiteren Erfolg und Wachstum unseres Unternehmens leisten.“