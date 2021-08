Fußball: Von der Oberliga bis zur A-Klasse wird es im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) die etwas andere Saison 2020/2021 geben. Jede Klassen wird in zwei Staffeln aufgeteilt. Flexibilität ist das Gebot der Stunde für den SWFV, die Vereine sind im Zwiespalt.

Der SWFV legte fest, dass die Staffeln geteilt werden – nach geografische Gesichtspunkten. Es soll eine Hin- und Rückserie mit anschließender Auf- und Abstiegsrunde gespielt werden. Die Meinung der Vereine dazu ist gespalten.

Christian Ohlinger, bis zum Ende der Corona-Saison Spielertrainer des Verbandsligisten SG Rieschweiler, findet die Klassenteilung gut. „Natürlich ist es schade, dass man weniger Spiele hat“, sagt er. Das Wichtige sei jedoch, dass es wieder los geht. „Die Spieler brennen darauf. Wir sind alle froh, wenn wir wieder auf den Platz können.“

Jan Weinmann, Trainer des Landesligisten TSC Zweibrücken, sieht einen deutlichen Vorteil der Staffeleinteilung in der Flexibilität. Aber es gibt seiner Ansicht nach auch eine Kehrseite der Medaille „Die Vereine sind durch die Spielausfälle ohnehin wirtschaftlich gebeutelt. Es fehlt Geld von den Eintrittsgeldern, Essen und Getränken“, skizziert Weinmann. Der TSC trainiere mit seiner Mannschaft noch mit aller Vorsicht. Auch weil nicht klar ist, wann die Saison losgeht. Wichtig ist für den TSC-Trainer, dass soziale Kontakte da sind und es ein gutes Grundlagentraining gibt. „Die Vereine müssen sich anpassen. Egal wie, es ist wichtiger, dass die Leute gesund bleiben.“

Steffen Mayer von der SG Knopp/Wiesbach hat ein Sonderproblem. „Wir als Spielgemeinschaft haben ja ohnehin schon weniger Heimspiele. Das heißt, es gibt in jedem Ort nächste Saison nur vier oder fünf Heimspiele“, sagt Mayer. Er sieht es für die Bezirksliga, in der Knopp/Wiesbach spielt, dennoch als vernünftig an, die Klassen aufzuteilen. Statt 40 Saisonspielen bleiben so allerdings nur 18 oder 20.

Mayer hat aber eine Idee, die er dem Spielleiter noch mitteilen möchte. „Vielleicht wäre ein Bezirksligapokal mit 21 Mannschaften eine gute Idee. Dann könnte man im Europapokalmodus mit Hin- und Rückspiel spielen“, sagt er. Die Idee habe er schon mit der Vorstandschaft abgestimmt. „So ein Turnier muss aber lukrativ sein für die Vereine, vielleicht mit einem finanziellen Anreiz“, sagt der SG-Spielleiter, der mit dem Ligapokal auf mehr Heimspiele hofft. Zudem sei der Europapokalmodus für die Vereine eine interessante Erfahrung.

„Ich verstehe die Gründe. Sportlich ist das gar nicht mal so schlecht, wirtschaftlich eine Katastrophe“, sagt Max Blum, Trainer des SV Palatia Contwig. Beim A-Klassisten sehe man die zweigeteilte Liga aber eher als Turnier. „Dann machst du wie bei einem Turnier ein schlechtes Spiel und steigst deshalb nicht auf“, sagt Blum. Eine Runde solle doch vielmehr eine konstant gute Leistung belohnen. In den kurzen Spielrunden sei dies nicht möglich. Er findet es aber gut, dass wegen der Zweiteilung noch mehr Derbys zu standen kommen: „Wir sind froh, dass wir uns die weiten Fahrten sparen.“ Dennoch hätte er sich gewünscht, dass der SWFV transparenter vorgegangen wäre. „Nach Rundenende war das super. Die Vereine wurde informiert. Das war bei der Planung für die neue Runde anders“, klagt Blum. „Es hätte sicher noch mehr Ansätze für ein Spielsystem für die neue Runde gegeben“, ist er überzeugt.