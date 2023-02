Melissa Meinberg (24) aus Frankenholz hat es beim Finale zur Miss MGO Germany nicht geschafft. Gewonnen hat die Wahl Antonia Einzinger aus Franken. Die gebürtige Rodalberin Meinberg ist schon in der Vorentscheidung aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Die junge Frau, die den überwiegenden Teil ihres bisherigen Lebens in Zweibrücken und Einöd verbracht hat, ist aber nicht enttäuscht. „Das ist alles halb so wild. Ich hatte eine schöne Zeit in Ägypten und ein tolles Shooting mit Videoaufnahmen für die Hotelkette, hier. Ich gehe jetzt ein bisschen feiern“, meldete sich Meinberg telefonisch aus Sharm el Sheikh. Die junge Frau war zuvor bei einem Vorentscheid in Köln zur Miss Saarland bestimmt worden. Das Finale hielt die Miss Germany Organisation erneut in Ägypten ab. Die Organisation des Finales benötigt eine lange Vorlaufzeit und für einen Showdown in Deutschland war die Corona-Lage - im Vorfeld zu 2023 - noch zu unsicher.