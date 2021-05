Gegen den 22-Jährigen, der am 28. Oktober am Eiscafé La Perla festgenommen wurde, weil er einen Zwölfjährigen mit einem Messer verletzt haben soll, wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das teilte Kriminalkommissar Werner Häfner von der Polizeidirektion Pirmasens auf Anfrage mit.

Das Messer hatte er nicht mehr dabei

Zunächst sei man von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, dann sei der Tatverdacht aber herabgestuft worden. Wie berichtet, wurde der 22-Jährige an besagtem Morgen gegen 10.45 Uhr von Beamten in Zivil an dem Eiscafé auf dem Hallplatz festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, das Messer, habe er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich gehabt, wie Häfner jetzt auf Anfrage sagte. Die Tat habe sich am Morgen des 28. Oktober gegen 8.30 Uhr in der Zweibrücker Wohnung der Mutter des Zwölfjährigen zugetragen. Der 22-Jährige sei dort zu Besuch gewesen, so Häfner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen der mutmaßliche Täter und das Opfer in einem verwandtschaftlichen Verhältnis, das aber noch nicht abschließend geklärt sei.

Es sei in der Wohnung zu einem Streit gekommen, über die genauen Hintergründe könne er aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen, so Häfner. Rettungskräfte, die die Mutter wegen der Verletzung ihres zwölfjährigen Sohns gerufen hatte, alarmierten die Polizei. Bei dem Jungen wurden laut Staatsanwaltschaft zwei kleinere, nicht lebensgefährliche Wunden festgestellt, die weder genäht noch operiert werden mussten.

Beschuldigter verweigert Aussage

Wie Kommissar Häfner diese Woche auf Anfrage erklärte, mache der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Bereits am Nachmittag des Tattags sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Laut Staatsanwaltschaft ist der Beschuldigte – der ebenso wie der Zwölfjährige nach bisherigem Ermittlungsstand die rumänische Staatsbürgerschaft hat – bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Die Festnahme des 22-Jährigen am Eiscafé hatte für einiges Aufsehen gesorgt, da am besagten Morgen viele Passanten in der Stadt unterwegs waren und den Vorfall mitbekamen.