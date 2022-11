[aktualisiert 29. November] Bei einem Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern, das bereits am 6. November 2021 im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion stattfand, soll ein Unbekannter mehrfach den verbotenen „Hitlergruß“ gezeigt haben. Nachdem die saarländische Polizei am Montag mit einem Foto nach dem Gesuchten gefahndet hat, hat sich der Mann selbst bei der Polizei gemeldet, wie sie am Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann habe damals im Block T1 gestanden und mehrmals die verbotene Geste in Richtung des FCK-Fanblocks gerichtet. Es gebe Filmaufnahmen, die das Verhalten des Unbekannten belegen. Die Abteilung für polizeilichen Staatsschutz ermittelt wegen der Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.