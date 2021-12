Der 34-jährige Mann, der nach der Explosion in einem Wohnhaus in der Neunkircher Georgstraße am Montag in eine Spezialklinik in Ludwigshafen gebracht wurde, ist seinen schweren Brandverletzungen erlegen.

Das teilt ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Nach der Untersuchung des Gebäudes durch Sachverständige am Mittwoch werden derzeit die Befunde ausgewertet. Anfang kommender Woche rechne die Polizei mit Ergebnissen, die Auskunft über die Ursache der Explosion geben können. Wie berichtet, geriet das Haus am Montag gegen 12 Uhr nach einer heftigen Explosion in Brand. Erste Spekulationen, es könnte sich um eine Gasexplosion ereignet haben, laut derer der verstorbene 34-Jährige mit einer Gasflasche hantiert haben soll, bestätigte die Polizei nicht. Als Ursache käme auch eine Explosion in einem Ölofen in Frage, hieß es am Mittwoch. Bei der Explosion und dem anschließenden Brand des von drei Parteien bewohnten Hauses sei ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Durch die Druckwelle und umher fliegende Gegenstände wurden neben dem Unglückshaus Fenster in der Nachbarschaft und parkende Autos beschädigt.