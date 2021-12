In der Neunkircher Innenstadt hat sich am Montag kurz nach 12 Uhr eine starke Explosion ereignet. Im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Georgstraße erlitt ein 34-jähriger Mann schwere Brandverletzungen. Das Haus ist unbewohnbar.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik in Ludwigshafen gebracht. Ein weiterer Hausbewohner kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Frau, die in der dritten Wohnung des Hauses lebte, war zur Zeit der Explosion nicht zu Hause. In Folge der Explosion geriet das Haus in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Ein Sachverständiger untersuchte die Statik des Wohnhauses. Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, sagt am Montag: „Derzeit bestehen Zweifel an der Standfestigkeit des Gebäudes. Daher können momentan noch keine Ermittler in das Haus gehen.“ In der betroffenen Wohnung habe es sowohl einen Ölofen als auch eine Gasflasche gegeben, die das Unglück ausgelöst haben könnten. Die Brandursache sei noch unklar. Die Bewohner der beiden übrigen Wohnungen müssen kurzfristig anderweitig untergebracht werden. Der Einsatz für die Feuerwehr war kurz vor 15 Uhr beendet. Der Gehweg vor dem Gebäude wird aus Sicherheitsgründen abgesperrt, die Georgstraße bleibt jedoch befahrbar. Durch die Druckwelle und umher fliegende Gegenstände seien Fenster in der Nachbarschaft und parkende Autos beschädigt worden. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.