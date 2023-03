Beim Musikverein Niederauerbach ging bei der Mitgliederversammlung Mitte März im Gemeindehaus der Zwinglikirche eine Ära zu Ende.

Nach 47 Jahren am Stück als zweiter Vorsitzender und zuvor drei Jahren als Schriftführer trat Hans Werner bei den Neuwahlen nicht mehr an. „Ohne ihn wäre der Verein nicht zu dem geworden, was er heute ist. Hans Werner setzt sich immer für den Verein ein, trägt die Leidenschaft zur Musik im Herzen und ist ein sehr geschätztes Vereinsmitglied“, erklärte der Vereinsvorsitzende Thomas Ewert. Als Posaunist wird Hans Werner das Orchester weiter unterstützen.

Der Vorsitzende Thomas Ewert wurde wiedergewählt. Gewählt wurden außerdem der neue stellvertretende Vorsitzende Marcel Hoffmann, Kassenwartin Janine Ewert, Schriftführerin Kira Betz, die musikalische Leiterin Heike Ewert, Pressewartin Nadine Theisohn, Veranstaltungsleiter Pascal Bauer, Instrumentenwart Patrick Ewert, die Beisitzer Christina Bauer und Kevin Kress sowie die Kassenprüfer Willi Richter und Jörg Schott.

Der Musikverein Niederauerbach hat 19 aktive Musiker und Musikerinnen. Die musikalische Leiterin Heike Ewert wünscht sich, dass es mehr werden. Der neue Posaunist Björn Ißler, seit über einem Jahr bei Hans Werner in Ausbildung, gehört nun fest zur Orchesterbesetzung. Gitarrist Peter Hlave ist nach einer Auszeit zurückgekommen. Das Orchester probt donnerstags um 20 Uhr im Proberaum des Vereins. Für 2023 sind Auftritte beim Frühlingsfest der AG Niederauerbacher Vereine am 7. Mai geplant, beim Gemeindefest an der Zwinglikirche am 16. Juli, bei der Niederauerbacher Zeltkerwe Anfang September und beim Marktfrühstück des Fördervereins Städtepartnerschaft Boulogne/Zweibrücken am 7. Oktober auf dem Alexanderplatz. Nächste Veranstaltung des Vereins ist am 14. April im Gemeinschaftsraum neben der Zwinglikirche der Niederauerbacher Bingo-Abend.