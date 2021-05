„Weeschde noch, wie am friehere Feierwehrhaus noch e Holzbrigg war fa direkd uff de Exe ze fahre. De Gottfried Schdeiner had se mol „Die Brücke am Blei“ gedaafd, wie er als Schdadtrat ned hann wolld, dass uff de Exe gebaud werd!“ Wie so häufig bei spontanen Treffen, ging es wieder vom aktuellen Brückenbau am Rosengarten-Betriebshof weit zurück zur fast vergessenen Holzbrücke und das inzwischen stark veränderte „Bett“ des Bleicherbachs.

Man konnte damals noch quer über die Exe-Parkfläche fahren – und das taten auch Kriminelle, als sie eines Abends einen Firmen-Geldboten am Autoschalter der Stadtsparkasse beraubten. „Mit Karacho“ seien sie nach vollbrachter Tat über die Brücke gefahren – „ab uff die Höh“: An der Straße nach Käshofen wurde auch ein Hinweis auf die Täter gefunden, die wenig später zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Allein das Stichwort „Autoschalter“ zeigt: Es muss schon lange her sein, dass jeder auf den Exe fahren konnte, um dort zu parken.

Eine Brücke war es auch, die der Sepp als Aufsatzthema wählte, um sich an einem landesweiten Wettbewerb für Volksschüler (auch das ist für Viele ein inzwischen ungewohnter Begriff) zu beteiligen: „Der Bau der Kesselbachbrücke“. Lange gab es keine Straßen-Überquerung der damals noch vielbefahrenen Bahnstrecke unterhalb des Fasaneriebergs am Gefängnis. Wer es eilig hatte als Fußgänger, der wusste was zu tun war: „Uff de een Seid nunner un uff de anner Seid widder de Rech ruff!“ Vor allem aber genau schauen, dass kein Zug kommt, wobei es gut war, dass die Dampfloks schon von Weitem zu hören waren!

Lange war der Bau der neuen Bubenhauser Brücke – bedingt durch den Autobahnbau – ein Thema, und die provisorisch errichtete Brücke veranlasste den damaligen Baudezernenten Paul Strauß zu der Äußerung: „Nix hald sich so lang wie e Provisorium!“ Aber irgendwann gab es doch eine neue Brücke. Eine neue Brücke, elegant geschwungen, gab es für Fußgänger und Radfahrer außerdem – und neue Probleme, als das Bauwerk – der Holzbelag – nach Jahren nicht mehr der notwendigen Sicherheit entsprach: lange Debatten, wer für was zuständig ist. Einfach zunächst mal sperren, hieß die Entscheidung und der Fußweg nach Bubenhausen wurde dadurch nicht sicherer,

Derweil gibt es in dem Stadtteil einen neuen Brücken-Wunsch: die gesperrte, marode Stegwiesen-Brücke doch bitte mal zu erneuern. Das hat der Stadtrat zunächst abgelehnt, was den Ratsmitgliedern Gerd Maurer und Berni Düker nicht so gefällt. Sie „bohren“ weiter. Natürlich kostet ein Brückenbau, wenn er selbstverständlich auch Bürgern mit Behinderung problemlos zugänglich sein soll, inzwischen einiges mehr als vor Jahren – und es gibt andere Anforderungen. Vielleicht lässt sich doch noch eine Lösung finden, und manchmal gibt es überraschende Entscheidungen, die auch Fußgängern nützen.

Zu den vielbegangenen Fußgängerbrücken zählt ohne Zweifel „dess Briggelsche an de Schliess“. Bei jedem Passieren denkt der Sepp an den Altheimer Bürger, der ihm vor Jahren schon bei einer Zufallsbegegnung erzählte, dass am Tag nach der Zerstörung Zweibrückens, dieses „Briggelsche“ die einzige noch begehbare Brücke über den Schwarzbach war. So schaffte er es doch, „als junger Buu“ zu seinen Verwandten auf der Sickinger Höhe in Sicherheit zu kommen.