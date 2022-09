Am Flughafen Saarbrücken-Ensheim ist am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten am Rand der Start- und Landebahn ein Lastwagen umgekippt. Beim Ablagen von Grund verlor das Fahrzeug das Gleichgewicht, als der Kipper ausgefahren war. Das Bergungsunternehmen Kaufmann aus Zweibrücken-Mittelbach richtete den Lkw wieder auf. Zunächst musste dafür die Kippvorrichtung mit Seilwinden zusammengedrückt werden. Später wurde der Laster mit schwerem Gerät aufgerichtet; ein Kran kam nicht zum Einsatz. Die Bundespolizei war vor Ort. Wie es hieß, blieb der Betrieb des Flughafens unbeeinträchtigt.