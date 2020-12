Der Förderverein Rieschweiler-Mühlbach will eine Info-Broschüre über die Angebote im Ort herausbringen. Darin sollen alle örtlichen Geschäfte und Vereine vorgestellt werden. Die Broschüre soll kostenlos an alle Haushalte im Ort verteilt werden, die Finanzierung des Projekts übernimmt der Verein.

Katrin Roschy, die Vorsitzende des Fördervereins, kennt sich in ihrem Ort gut aus, dennoch kam sie in den vergangenen Monaten ins Grübeln. „Im Dorf bekommt man Dinge, die man sonst im Internet suchen und bestellen würde. Eigentlich ein Unding, dass man nicht weiß, was es alles so bei den Leuten im Ort gibt.“ Abhilfe soll nun die Ortsbroschüre schaffen: „Ortsbroschüre – das Beste aus Rieschweiler-Mühlbach“ lautet der Arbeitstitel des Projekts.

In dem Heft sollen alle örtlichen Vereine und deren Angebote und Ansprechpartner zusammengefasst werden, außerdem die Geschäftsleute und ihre Angebote und Dienste. „Damit wollen wir Vereine und Geschäftsleute unterstützen, die sehr unter der Corona-Krise zu leiden haben“, so Roschy.

