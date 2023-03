Die Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken, die schon vor dem letzten Heimspieltag als Meister festgestanden hatten, ließen in ihren beiden letzten Spielen in der Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums nichts mehr anbrennen. Mit den Siegen gegen den TV Saarwellingen 4 (3:1 Sätze) und gegen den TV Wiesbach 3 (3:0) geht der SVK ungeschlagen durchs Ziel und steigt in die Verbandsliga auf.

„Da wir schon vorzeitig als Meister und Aufsteiger feststanden, konnten wir allen Spielern Spielzeiten geben, und auch das ein oder andere taktische Element ausprobieren“, zieht Spielertrainer Alexander Hoffmann ein erfolgreiches Fazit des letzten Spieltags. „Wir haben uns im ersten Satz gegen Saarwellingen etwas schwer getan, hatten Probleme im Spielaufbau und produzierten einige Aufschlagfehler“, analysierte er.

Erst nach einer Auszeit, die Hoffmann Mitte des zweiten Satzes nahm, lief der Spielaufbau des SVK geordneter. So konnte im zweiten Durchgang Punkt um Punkt eingefahren werden, und dieser schließlich auch mit 25:15 gewonnen werden.

Ganz starker Neuzugang

Hervorzuheben bei der Spielanalyse ist die sehr gute Leistung von Zweibrückens Neuzugang Pavlo Kolos, der aus der Ukraine stammt. Kolos überzeugte mit seiner Körpergröße von fast zwei Metern durch aggressive Sprungaufschläge in Serien sowie mit einer sehr guten Arbeit im Mittelblock. „Da wir auf der Mittelblock-Position wenig Alternativen haben, musste Kolos mit Daniel Neumann fast immer durchspielen. Auf dieser Position brauchen wir für die Verbandsligasaison dringend Verstärkung“, blickt Spielertrainer schon nach vorne.

Auch als sich der spielende Coach Mitte des dritten Satzes selbst einwechselte, hatte das Spiel des SVK plötzlich wieder mehr Struktur im Spielaufbau. Nach dem Gewinn des zweiten und dritten Satzes ließ der SVK dann nichts mehr anbrennen, und siegte im Schlusssatz mit 25:18. Unter anderem auch, weil Gegner Saarwellingen, der nur mit sechs Spielern angereist war, am Ende die Puste ausging.

Danach kräftig gefeiert

Das abschließende zweite Spiel des SVK Blieskastel/Zweibrücken gegen den TV Wiesbach 3 war nur im zweiten Satz (27:25) etwas umkämpft. Doch im dritten Satz machten die Spieler um Trainer Hoffmann, der seine beiden Brüder Daniel und Michael in der Offensive mit guten Zuspielen oft in Szene setzte, den Sack zu. Anschließend stand nur noch eins auf dem Programm: „Wir haben unsere Meisterschaft im Saunapark in Waldmohr ausgiebig gefeiert“, berichtet der Spielertrainer am Tag danach.

So spielten sie

SVK Blieskastel/Zweibrücken: Andreas Hoffmann, Alexander Hoffmann, Michael Hoffmann, Mathias Gellert, Daniel Neumann, Andreas Eitel, Daniel Hübert, Pavlo Kolos, Michael Janzen, Waldemar Schill, John-Joel Neumann, Heinrich Schneider, Rony Seibel.