Der Baumaschinenhersteller Kubota kämpft mit Absatzproblemen. Kurzarbeit ist angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen werden ausgeschlossen. Trotzdem mussten jetzt acht Angestellte gehen. Unter umstrittenen Umständen.

Zunächst die gute Nachricht: Während der Kubota-Konzern seit Monaten an einer Krise am europäischen Baumaschinenmarkt zu knapsen hat, ist es dem Betriebsrat am Werksstandort Zweibrücken