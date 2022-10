Aufgrund der Corona-Infektionslage verlängert das Nardini-Klinikum an den Standorten Zweibrücken und Landstuhl das Besuchsverbot bis 16. Oktober. Kurzzeitige Besuche sind weiterhin möglich für Eltern minderjähriger Patienten, rechtliche Betreuer sowie in besonderen Einzelfällen, beispielsweise zum Besuch von Sterbenden. Werdende Väter dürfen in Landstuhl mit in den Kreißsaal, Besuche auf der Entbindungsstation sind aber nur eingeschränkt und nach Rücksprache mit dem Personal möglich. Angehörige können persönliche Gegenstände für Patienten deutlich gekennzeichnet am Empfang abgeben. Das teilt Kliniksprecher Thomas Frank mit. Das Besuchsverbot besteht seit Mittwoch dieser Woche. Es stand im Raum, es am heutigen Freitag aufzulösen, doch das lasse die steigende Zahl an Coronafällen unter Patienten und Klinik-Personal nicht zu, so Frank.