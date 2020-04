Frank Röller gibt heute, Freitag, um 10.30 Uhr vor dem Zweibrücker Awo-Seniorenheim am Rosengarten ein Konzert für die Heimbewohner. Frank Röller, 1971 in Zweibrücken geboren, wuchs dort auch auf und war schon in seiner Kindheit und Jugend von Schwimmen und Leichtathletik begeistert, Sportarten, die er in ortsansässigen Vereinen praktizierte. Daneben betätigte er sich als Keyboarder und Blues-Harp-Spieler in lokalen Musikvereinen und Bands. Er studierte Biologie, Sportwissenschaft, Theologie und Pädagogik an der Universität des Saarlandes für das Lehramt an Gymnasien und unterrichtet am Helmholtz-Gymnasium. Parallel zum Studium erwarb er den C-Trainerscheinen in Leichtathletik und Volleyball, den Grundschein im Tauchen, ließ sich zum Lektor in der evangelischen Kirche der Pfalz und zum Chorleiter beim Pfälzischen Sängerbund ausbilden. 2006 veröffentlichte er das Buch „Rituale im Sport – Der Kult der Religio Athletae.“ Was er heute spielt, gab er im Vorfeld nicht bekannt.