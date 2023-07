John Williams und Hans Zimmer sind die wahrscheinlich bekanntesten Filmkomponisten unserer Zeit. In einem besonderen Projekt hat die Bergkapelle St. Ingbert die Stücke der beiden Musiker nun zu einem einmaligen Konzert samt Lichtshow vereint.

„Inception“ gegen „Harry Potter“, „Stars Wars“ gegen „König der Löwen“. Was nach ungewöhnlichen Begegnungen zwischen renommierten Filmklassikern klingt, wird in der Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert am kommenden Sonntag, 09. Juli, 18.00 Uhr, Realität. Denn eins haben die vier Beispiele gemeinsam: Allesamt wurden sie jeweils von den berühmten Filmkomponisten John Williams oder Hans Zimmer musikalisch untermalt.

Die Bergkapelle St. Ingbert hat nun mit einem besonderen Projekt die beiden wahrscheinlich bekanntesten Filmkomponisten zu einem ausgefallenen Duell einmalig zusammengebracht. Hierbei können sich die Besucher auf ein Konzert mit zahlreichen Lichtspielen freuen, an dessen Ende sie sich für ihren persönlichen Favoriten aus der Filmwelt entscheiden können.

Auch wenn beide Hollywood ihre Heimat nennen können, stehen Sie dennoch für durchaus unterschiedliche musikalische Ansätze. So ist Hans Zimmer für seine experimentelle Herangehensweise an die Filmmusik bekannt. Der deutsche Komponist verwendet häufig ungewöhnliche Instrumente und Klänge, um somit eine emotionale Wirkung zu erzielen.

Zimmer hat einen charakteristischen Stil entwickelt, der oft durch kraftvolle und rhythmische Elemente geprägt ist. Er ist zudem für seine Fähigkeit bekannt, die musikalische Stimmung eines Films zu verstärken und sich nahtlos in die Handlung einzufügen. Dabei deckt er eine breite Palette von Musikgenres über epische Orchesterwerke bis hin zu elektronischen Klängen ab. Er ist unter anderem für die Musik von „König der Löwen“, „Gladiator“, „Inception“ oder „Interstellar“ verantwortlich.

John Williams hingegen liefert überwiegend melodische und symphonische Kompositionen. Auch seine Stücke harmonieren dabei mit den Charakteren und Geschichten der Filme. Williams komponiert hierbei bestimmte musikalische Motive, die mit Charakteren, Orten oder Ereignissen in den Filmen verbunden sind. Dadurch schafft Williams eine enge Verbindung zwischen der Musik und der erzählten Geschichte. Er komponierte Musik für Filme „Star Wars“, „Indiana Jones“, „E.T.“ oder „Jurassic Park“.

Die Bergkapelle möchte diese verschiedenen Stile nun zusammenbringen. Unterstützung erhält sie hierbei von einem echten Schwergewicht als Solisten, dem ersten Konzertmeister des Saarländischen Staatsorchesters, Wolfgang Merte, dem die Cellistin Bea Sallaberger zur Seite stehen wird. Darüber hinaus werden die beiden gesanglich von Eva Sandschneider sowie dem Chor Canticum Novum unter der Leitung von Markus Schaubel unterstützt.

Karten

Tickets mit Sitzplatzbuchung für das Filmmusikspektakel sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.ticket-regional.de erhältlich.