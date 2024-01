Gutes Gebrauchtes wird hier zu fairen Preisen zum Kauf angeboten: Die Arbeitslosenselbsthilfe Zweibrücken in der Luitpoldstraße öffnet ab sofort täglich.

Frisch sortiert präsentiert sich der Laden der Arbeitslosenselbsthilfe seit Jahresanfang. Die Regale sind umgeräumt, von manchem hat man sich getrennt. Was bleibt, ist das Ziel, gutes Gebrauchtes zu fairen Preisen anzubieten. Dank einer weiteren Mitarbeiterin ab sofort sogar täglich.

Teller und Tassen, Gläser und Vasen, Textilien und Lampen, aber auch Babykleidung, Schmuck und CDs warten im vorderen Verkaufsraum der Arbeitslosenselbsthilfe in der Luitpoldstraße auf neue Besitzer. „Die CDs verschenken wir jetzt“, sagt Gerlinde Kiefer, seit Jahren die gute Seele im Verkauf. Die Tonträger wurden aus dem Sortiment genommen, ebenso Bücher, die es bis vor Kurzem noch gab. Die Einzelhandelskauffrau im Ruhestand steht immer montags und donnerstags im Laden. Seit Jahresanfang wird sie unterstützt von Sabrina Wilhelm; geöffnet ist nun täglich.

„Schrott“ wird gar nicht erst angenommen

Im zweiten Verkaufsraum, der eher eine Lagerhalle ähnelt, stehen größere Möbel, Schränke, Tische, Betten. Kleider hängen an Stangen, und Schuhe stehen aufgereiht in Regalen. „Wenn jemand ein Möbelstück abgeben möchte, dann bitten wir, dass man uns vorher Bescheid sagt und das Teil nicht einfach bringt. Unser Platz ist begrenzt, wir können nicht alles nehmen“, betont Kiefer. Am besten schlage man die Möbel auch nicht ab: die Männer der Arbeitslosenselbsthilfe kommen vorbei und schauen sich die Sachen an.

Willkommen ist alles, was noch gut und brauchbar ist. Das nehmen die beiden Frauen gerne entgegen. Sie behalten sich aber auch vor, „Schrott“ nicht anzunehmen. „Wir wissen, was die Leute kaufen wollen. Dazu gehört alles, was im Haushalt ist, Töpfe, Gläser, Geschirr, Bettwäsche, Tischwäsche, Besteck“, sagt Kiefer. Das werde dann ordentlich sortiert präsentiert.

Betrieb ist immer, erzählt Gerlinde Kiefer. Manche Kunden kauften „eine ganze Menge“, um die Artikel dann in andere Länder zu verschicken. Kunden kämen „aus allen Nationen“, und manchmal müsse man der Kommunikation mit Übersetzungsprogrammen oder handgemalten Bildern auf die Sprünge helfen. „Das ist schön, wenn man es dann schafft, sich zu verständigen“, berichtet Kiefer.

Ab sofort werden die Preise ausgezeichnet

Bezahlt wird hier nur mit Bargeld. Waren die Artikel bislang nicht mit Preisen ausgezeichnet, hat sich das nun geändert. Auf Anregung des neuen Geschäftsführern Markus Heinrichs. Das gehört ebenso zum neuen Konzept wie die täglichen Öffnungszeiten. Bisher stand der Laden immer nur montags und donnerstags offen.

Inzwischen hat die neue Mitarbeiterin Sabrina Wilhelm im vorderen Verkaufsraum eine Kinderabteilung eingerichtet. Dort finden sich jetzt schön übersichtlich Kleider, Spiele und kleine Kindermöbel. Weitere Modernisierungen und Neuerungen sollen im Laufe des Jahres kommen, sagt Sabrina Wilhelm. Dazu gehöre auch ein neues Kassensystem. Und die beiden kaputten und mit Holz ersetzten Fensterfronten werden erneuert, ergänzt Gerlinde Wilhelm.

Info

Verein Arbeitslosenselbsthilfe, Luitpoldstraße 6 in Zweibrücken, Telefon 06332 18884. E-Mail: Verkauf@ashzweibruecken.org. Geöffnet montags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr.