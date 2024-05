In der Postbankfiliale am Ludwigshafener Rathausplatz (Mitte) haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.50 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Bei einem zweiten Geldautomaten blieb es wohl bei einem Versuch. Am Vormittag beseitigten Einsatzkräfte den im Gebäude verbliebenen Sprengstoff. Nach den Tätern wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr dazu lesen Sie hier.