Der russische Geiger Ilya Gringolts (38) und die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern sind am Freitag, 20.04 Uhr, im Radiokonzert-Livestream auf SR2 Kulturradio zu hören.

Gringolts studierte erst Violine und Komposition in seiner Geburtsstadt St. Petersburg, dann bei Itzhak Perlman an der Juilliard School in den USA. Er ist bis heute jüngster Gewinner des internationalen Violinwettbewerbs Premio Paganini (1998) und war BBC New Generation Artist der ersten Stunde. Er ist heute Professor an der Zürcher Hochschule der Künste und der Accademia Chigiana in Siena. Er spielt eine Violine von Stradivari. Gringolts fasziniert die Zuhörer mit seiner atemberaubenden Technik. So empfiehlt sich der Geiger mit seiner Stradivari als Idealbesetzung für „La Campanella“, das elfminütige Final-Rondo aus Niccolò Paganinis virtuosem 2. Violinkonzert von 1826.

Das Konzert wird eröffnet mit „Insel der Sirenen“ (1997) von Jörg Widmann, einem 15-Minuten-Stück für Solo-Violine und Streichorchester. Komponist Jörg Widmann (47) geht darin an spieltechnische Grenzen. „Ich liebe extreme Geigentöne“, bekennt er, „je schwieriger sie herzustellen sind, desto schöner finde ich sie.“ Das Stück basiert, so der Komponist, „auf dem Mythos der Sirene, eine faszinierende Figur, die meiner Ansicht nach viel mit Musik zu tun hat. Im Hellenismus sind die Sirenen die Musen des Jenseits geworden.“

Hauptwerk des Konzerts ist Carl Maria von Weber erste Sinfonie C-Dur von 1806. Ein Hauch von Oper sowie das Gespür für Atmosphäre und Klangfarben durchwehen diese 25-minütige Sinfonie. Die Deutschen Radio Philharmonie dirigiert Valentin Uryupin (35) aus der Ukraine. Der Gewinner des Sir-Georg-Solti-Dirigentenwettbewerbs 2017 studierte am Moskauer Konservatorium und ist Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Sinfonieorchesters von Rostow am Don. Das Programmheft mit ausführlichen Werktexten und Informationen zu den Künstlern steht im Internet auf drp-orchester.de. Das Konzert wird danach auch dort abrufbar sein.