Der Zweibrücker Karnevalverein KVZ hat am Sonntag alle geplanten Veranstaltungen der Saison abgesagt. „Auf Teufel komm raus können und wollen wir nichts riskieren. Die Gesundheit aller steht an erster Stelle“, teilte der Verein in einem Schreiben seinen Mitgliedern mit. Der KVZ habe fleißig geplant und auf eine Kampagne 2021/22 hingearbeitet. Aber: Angesichts der Corona-Entwicklung „können wir es nicht vertreten, mit Euch allen ausgelassen zu feiern, während auf der anderen Seite Pflegekräfte und Ärzte um das Leben anderer kämpfen“.