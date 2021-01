Tierretter des DRK Contwig haben am Mittwoch mit Hilfe der Feuerwehr und der Pfalzwerke in Obernheim-Kirchenarnbach (Kreis Südwestpfalz) eine Katze gerettet, die zwei Tage auf einem Hausdach gesessen hatte und bereits festgefroren war.

Laut dem Contwiger DRK-Vorsitzenden Kai Harstick war das Tier völlig hilflos. Offenbar habe es auf dem Dach gesessen, als bereits getauter Schnee wieder festfror. Es habe zweieinhalb Stunden gedauert, bis die Pfoten des Tieres komplett vom Eis abgelöst waren. Das Tier sei völlig ausgekühlt gewesen. Mittlerweile gehe es ihm besser: „Sie hockt gerade vor mir und frisst. Toi, toi, toi“, sagte Harstick am Donnerstagmorgen im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Rettung in fast 15 Meter Höhe sei nur möglich gewesen mit Unterstützung der Feuerwehren aus Obernheim-Kirchenarnbach und Landstuhl und der Einsatzzentrale in Wallhalben. Weil mehrere Stromleitungen die Rettung erschwerten, hätten auch die Pfalzwerke ein Team geschickt.

Wegen Schnee und Eis habe die Tierrettung in den vergangenen Tagen viel zu tun gehabt: In Rodalben stürzte eine Frau am Morgen mit ihrem Hund beim Spaziergang auf einer Eisplatte und musste dringend in die Klinik eingeliefert werden. Die Tierretter betreuten den Hund, bis Angehörige das Tier übernehmen konnten. Dazu kamen zahlreiche Fahrten zu Tierärzten, wo Tiere behandelt werden mussten und die Tierbesitzer wegen Glatteis oder der Corona-Pandemie nicht fahren konnten.

Die DRK-Tierrettung Contwig erreicht man rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06332/568860.