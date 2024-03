Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pokalknaller am Mittwochabend beim Sportpark am Wattweiler Berg: Der TSC Zweibrücken II empfängt ab 19 Uhr im Kreispokal-Halbfinale die SG Weselberg-Linden. Beide spielen in der B-Klasse um den Aufstieg und träumen vom Finale.

Bisher kann TSC II-Spielertrainer Sebastian Meil „nur den Hut vor den Jungs in dieser Saison ziehen“. Alle würden sich voll reinhängen, im Training wie im Spiel. Mit dem Pokalgegner