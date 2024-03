Der SV Hornbach aus der Fußball-C-Klasse West hat den Vertrag mit Spielertrainer Philip Jakob um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Vorstand mit.

Im gleichen Zug wurde beschlossen, auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Frederic Beck für ein Jahr fortzusetzen. Beck kam 2023 aus dem benachbarten Frankreich. Philip Jakob ist bereits seit 2018 Trainer bei den Hornbachern, zunächst gleichberechtigt mit Sascha Klein und seit 2022 in Eigenverantwortung. Im Jahr 2019 feierte der Klub mit Jakob die Meisterschaft und den Aufstieg in die B-Klasse. Nach dem freiwilligen Rückschritt in die C-Klasse trägt auch der aktuelle Aufschwung mit dem angepeilten Aufstieg die Handschrift des Trainers. Derzeit liegen die Hornbacher mit 30 Punkten auf Platz zwei der C-Klasse, drei Zähler hinter dem Tabellenführer SG Knopp/Wiesbach, aber schon sechs Punkte vor dem Dritten SG Wallhalben/Mittelbrunn.