Der ehemalige Praktiker-Baumarkt an der B 41 am Neunkircher Verkehrskreisel nach Schiffweiler wird als gemeinsames Impfzentrum für die Kreise Neunkirchen, St. Wendel und Saarpfalz-Kreis ausgerüstet. Die drei ostsaarländischen Landkreise wollen dort die Bevölkerung gegen das Coronavirus immunisieren, wenn ein Impfstoff verfügbar ist. Ab 15. Dezember soll das Zentrum einsatzbereit sein.

Laut Jasmin Alt, Sprecherin des Kreises Neunkirchen, wurde der leerstehende frühere Praktiker- beziehungsweise Max-Bahr-Baumarkt in Neunkirchen als passende Immobilie für das geplante Impfzentrum Ost auserkoren. Die Landräte der drei Kreise inspizierten das Gebäude am Mittwoch mit Vertretern des Hausbesitzers Metro Properties. „Der ehemalige Baumarkt bietet mit rund 10 000 Quadratmetern und mehreren Eingängen die optimale Grundlage“, sagt der Neunkircher Landrat Sören Meng (SPD). Sein St. Wendeler Kollege Udo Recktenwald (CDU) sieht die Lage mit Anbindung an die B 41 und die Autobahn 8 als verkehrsgünstig an. Auch mit dem Bus werde das Impfzentrum gut erreichbar sein. Theophil Gallo (SPD), Landrat des Saarpfalz-Kreises: „Die Größe der Immobilie sowie ihre Infrastruktur mit Parkplätzen und Lagerfläche sind optimale Voraussetzungen, um rund 1000 Impfungen täglich durchführen zu können.“

Sören Meng sagte, dass alle drei Landkreise zusammen mit dem Gesundheitsministerium begonnen hätten, die Infrastruktur zu erstellen. Für das Gebäudeinnere würden Angebote von Messebauern eingeholt.